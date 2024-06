Résultat des législatives à Écully : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Une progression pour la gauche depuis les dernières législatives à Écully L'autre interrogation qui entoure ces élections législatives est celle du vote de gauche après l'arrivée du Nouveau Front populaire, un an après la dispersion de la coalition de Mélenchon. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Écully, le binôme Nupes avait en effet cumulé 14,31% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste PS-Place publique menée par Glucksmann a plus récemment cumulé 11,68% à Écully le 9 juin. Mais on donne la gauche plus haut ce soir, puisque la nouvelle coalition s'élève virtuellement à 21% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Quels résultats pour le Rassemblement national lors des législatives à Écully ? Alors que tirer de cette masse de scores ? La progression du RN est déjà solide à Écully entre le score de Jordan Bardella en 2019 (12,41%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (18,99%), de l'ordre de 6 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les instituts de sondages donnant plutôt au RN une progression de près de 15 points en comparaison des élections de 2022 en France, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas très loin des 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Écully fait exception lors des européennes Le nom de celui ou celle qui l'a emporté à l'issue des dernières élections il y a quelques semaines reste autrement plus marquant. Le podium des dernières européennes à Écully, en effet, était composé de la liste de Valérie Hayer avec 20,88% des voix, devançant la liste de François-Xavier Bellamy avec 20,58% et Jordan Bardella avec 18,99%.

14:32 - Écully avait voté Macron lors de la présidentielle 2022 Elément saillant : le Rassemblement national avait affiché au premier tour un résultat plus élevé aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle. Celle-ci avait accumulé 11,44% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 39,68%, suivi donc de Éric Zemmour avec 14,4% et Jean-Luc Mélenchon avec 14,13%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 26,48% contre 73,52%).

12:32 - Quel résultat à Écully pour la majorité aux législatives 2024 ? Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Écully en 2022, lors des législatives, avec 7,52% au premier tour, contre 36,43% pour Dominique Despras (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Écully votant pour la 8ème circonscription du Rhône. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Dominique Despras (La République en Marche) au sommet localement.

11:02 - Comment la composition démographique d'Écully façonne les résultats électoraux ? A mi-chemin des législatives, Écully fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 31,34% de cadres pour 18 361 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 2 055 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 4 770 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (74,1%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Écully accueille une communauté diversifiée, avec ses 1 702 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 12,26%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 50 120 euros/an. À Écully, où les moins de 30 ans représentent 41% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir collectif et florissant.

09:32 - Les législatives à Écully (69130) sont lancées Au fil des dernières années, les 18 687 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Pendant les dernières européennes, 38,02% des personnes aptes à participer à une élection à Écully avaient déserté les urnes. L'abstention était de 46,2% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 46,36% au premier tour et seulement 51,53% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Écully ? Pour mémoire, au niveau national, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour, plus qu'en 2017.