19:37 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Équemauville convoité Une autre question de ces législatives 2024 sera celle du vote de gauche après la constitution du Front populaire, un an après la disparition de la coalition de Mélenchon. A l'issue du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 18,45% des voix dans la commune. Une poussée à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 13,82% à Équemauville début juin. Mais ce sont 22% que peut en revanche briguer la gauche cette fois, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de Manon Aubry (4,39%), de Marie Toussaint (4,72%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,3%).

18:42 - Jusqu'où peut aller le RN à Équemauville lors des législatives ? Que retenir des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? L'étiquette Rassemblement national devrait se trouver pas loin de 20% à Équemauville lors du premier tour de ces législatives si la dynamique anticipée par les européennes s'applique localement. Le RN est même crédité d'environ 30% des suffrages dans l'Hexagone, soit quinze points de plus qu'il y a deux ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est simple, mais logique compte tenu de la progression du mouvement en ces lieux. En cinq ans seulement, entre les européennes de 2019 et de 2024, le RN a en effet déjà gagné 7 points dans la localité.

15:31 - Un 29,27% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Équemauville le 9 juin Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme d'autant plus avisé au moment d'anticiper le scrutin des législatives, le verdict qui est tombé lors des élections du 9 juin dernier étant majeur. C'est en effet la liste Bardella qui a remporté les élections du Parlement européen il y a trois semaines à Équemauville, avec 29,27% des votes exprimés, soit 180 voix dans la ville, devant la liste portée par Valérie Hayer avec 21,14%, qui avait elle-même devancé Raphaël Glucksmann avec 13,82%.

14:32 - 36,58% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Équemauville La typologie politique des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus dans les résultats de l'élection suprême. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Équemauville lors du premier tour de la présidentielle avec 36,58%, battant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 21,55%. Équemauville n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 14,29% et 10,47% des suffrages. Et la patronne du RN échouait aussi au second tour, avec 37,42% contre 62,58%.

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant ce soir A l'échelle locale, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors de ces législatives sera très scruté. Lors des élections législatives il y a deux ans, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune d'Équemauville, grattant 15,5% des votes sur place, contre 39,85% pour Christophe Blanchet (Ensemble !). Équemauville choisira d'ailleurs Christophe Blanchet au second tour, finalement à la première place localement avec 67,14%.

11:02 - Équemauville : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel portrait faire d'Équemauville, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 568 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 103 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 798 foyers fiscaux. Dans la localité, 12,03% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 17,03% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, dont 42,38% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 32,65% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 212,14 €, accable une ville qui vise un avenir prospère. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Équemauville s'inscrit dans l'histoire du pays.

09:32 - C'est l'heure de voter à Équemauville : les législatives débutent À Équemauville, le taux d'abstention sera immanquablement l'un des critères importants de ces élections législatives 2024. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 52,79% au premier tour et seulement 50,96% au second tour. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 032 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 79,65% s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 78,68% au second tour, ce qui représentait 812 personnes. La hausse généralisée des prix qui grève les finances des foyers français combinée avec les craintes dues à la guerre au Moyen-Orient, seraient notamment en mesure d'impacter la stratégie de vote des citoyens d'Équemauville.