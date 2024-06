La gauche unie aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, que deviendront ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Combien voteront pour le Nouveau Front populaire ? La liste Place-Publique dirigée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait terminé à 16,82% à Espelette début juin. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI de Manon Aubry (4,41%), l'EELV Marie Toussaint (5,45%) ou encore ceux du communiste Léon Deffontaine (1,86%) le 9 juin. En d'autres termes, un cumul tournant autour des 26% sur place. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Espelette, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 16,04% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Le Rassemblement national a vivement progressé à Espelette

Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN, qui se monte déjà à 8 points à Espelette entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc imaginer que le RN sera tout proche des 20% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.