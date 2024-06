Résultat des législatives à Éveux : l'élection 2024 en direct

Ce qu'ont dit les dernières élections il y a quelques semaines reste sans doute plus ancré encore dans les esprits. Le 9 juin en effet, à Éveux, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, a battu les autres listes, avec 25,96% des votes devant Valérie Hayer à 18,47% et Raphaël Glucksmann à 14,29%. Ce qui correspond à 149 bulletins dans la localité.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Éveux au premier tour de la dernière présidentielle

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Éveux lors du premier tour de la présidentielle avec 35,81%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 18,97%. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec 16,84% et 7,82% des suffrages. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 29,61% contre 70,39%.