Résultat des législatives à Exireuil : l'élection 2024 en direct

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Exireuil

À Exireuil, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent impacter les élections législatives. Dans la ville, 19,61% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 10,76% ont 75 ans et plus. La pyramide démographique peut agir sur les priorités des politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (15,52%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 561 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (13,29%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en CDD (7,9%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Exireuil mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,17% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.