Résultat des législatives à Fermanville : l'élection 2024 en direct

14:52 - Quel avait été le résultat des législatives en 2022 à Fermanville ?

Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Fermanville il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 17,47% au premier tour, contre 31,17% pour Anna Pic (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Fermanville étant partie intégrante de la 4ème circonscription de la Manche. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Anna Pic (Nupes) au sommet localement.