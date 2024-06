Une autre question qui accompagne ces élections législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après l'accord des partis autour du Front populaire. La manne s'avère importante. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Fessenheim, le binôme Nupes avait en effet cumulé 14,73% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 8,12% à Fessenheim. Un chiffre qui devrait croître à l'issue du scrutin du jour, puisque la nouvelle coalition peut théoriquement atteindre 14% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

Alors que conclure de cette avalanche de scores ? Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été récupérés par le RN dans la localité entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. A ce rythme, on peut conclure que le RN sera à près de 34% voire plus à Fessenheim ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

Un autre rendez-vous électoral a eu lieu bien plus récemment encore dont le verdict est aussi à étudier avec précision. D'autant qu'il s'agit d'une tempête sans précédent. Dans le détail, 428 votants de Fessenheim ont en effet choisi la liste RN il y a quelques jours, aux européennes. La liste Bardella a enregistré 46,98% des suffrages contre Valérie Hayer à 12,73% et Raphaël Glucksmann à 8,12%.

11:02 - Comment la composition démographique de Fessenheim façonne les résultats électoraux ?

Dans la ville de Fessenheim, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des législatives ? La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la ville, 18,58% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 5,74% sont des personnes âgées. Un revenu moyen par foyer fiscal de 33 832 euros par an montre le poids des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 686 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,53%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,23%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Fessenheim mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 24,23% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.