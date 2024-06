Résultat des législatives à Fleury-les-Aubrais : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le Front populaire pourrait se situer entre 31% et 36% à Fleury-les-Aubrais à l'issue de ce premier tour L'autre incertitude de ces législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire, un an après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Il y a quelques jours aux européennes, la liste Glucksmann a atteint 15,89% à Fleury-les-Aubrais. Reste que dans la ville, il faudra aussi compter sur les 13,65% de Manon Aubry (LFI), les 5% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,69% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit un total tournant autour des 36% sur place. La réserve de voix s'avère importante à Fleury-les-Aubrais. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Fleury-les-Aubrais, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 31,86% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour le Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et annoncé comme très proche de la majorité présidentielle par les instituts de sondage lors de ces élections législatives ?

18:42 - Vers une nouvelle surprise du RN aux législatives à Fleury-les-Aubrais ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. En analysant sommairement la progression du RN constatée des dernières européennes à l'échelle nationale, soit près de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du Rassemblement national pourrait se situer pas loin des 30% à Fleury-les-Aubrais. Une projection qui semble coller avec les électeurs également grappillés par le parti dans la commune ces dernières années, correspondant en effet à 6 points de parts de voix.

15:31 - Un 27,53% dans la moyenne nationale pour le RN à Fleury-les-Aubrais il y a trois semaines Ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours est historique. Se retourner sur le dernier vote en date apparaît donc plus que jamais comme logique au moment de se préparer au scrutin de ces législatives. Il y a quelques semaines en effet, à Fleury-les-Aubrais, la liste RN, emmenée par Jordan Bardella, a remporté l'élection, glanant 27,53% des suffrages devant Raphaël Glucksmann à 15,89% et Valérie Hayer à 15,34%. Ce sont ainsi 1640 votants qui l'ont désignée dans la commune.

14:32 - Quels ont été les résultats finaux de la présidentielle à Fleury-les-Aubrais en 2022 ? L'inclinaison des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans les résultats de l'élection de celui qui va présider la France. Avec 19,76%, c'est un score trop serré qu'avait enregistré Marine Le Pen à Fleury-les-Aubrais au premier tour de l'élection présidentielle en 2022. La patronne du RN était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 28,15% et 27,25% des votes. C'est finalement le président sortant qui finira victorieux à 64,86% contre 35,14% pour Le Pen au deuxième tour sur place.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Fleury-les-Aubrais Le résultat obtenu par le RN sera le grand sujet pour cette élection législative, localement, comme au niveau national. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Fleury-les-Aubrais il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 18,81% au premier tour, contre 31,86% pour Florence Chabirand (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Fleury-les-Aubrais votant pour la 5ème circonscription du Loiret. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la victoire locale aux concurrents étiquetés Ensemble ! Avec 38,79% contre 61,21% pour les vainqueurs. Mais c'est Anthony Brosse (Ensemble !) qui coiffait tout le monde au poteau cette fois.

11:02 - Fleury-les-Aubrais aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Comment les électeurs de Fleury-les-Aubrais peuvent-ils peser sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 2083 hab/km² et 46,02% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de chômage à 15,92% pourrait agir sur les inquiétudes des habitants quant aux directives sur le travail. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (24,75%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 5 692 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Enfin, la présence d'une population immigrée de 16,46% et d'une population étrangère de 13,33% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'instruction à Fleury-les-Aubrais mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,61% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Abstention aux élections législatives à Fleury-les-Aubrais : un aperçu détaillé Le niveau d'abstention constituera immanquablement l'un des facteurs principaux du scrutin législatif 2024 à Fleury-les-Aubrais (45400). La hausse des prix du quotidien qui plombe le budget des Français serait par exemple capable de renforcer l'engagement civique des habitants de Fleury-les-Aubrais. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 69,37% des votants de l'agglomération. Le taux de participation était de 71,52% au premier tour, c'est-à-dire 9 047 personnes. Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 représentait 44,89% au premier tour. Au deuxième tour, 42,43% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Fleury-les-Aubrais cette année ? Quel député succédera à Anthony Brosse dans la 5ème circonscription du Loiret ?