19:48 - Le Front populaire va-t-il bénéficier des 37,62% de la Nupes à Foëcy ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des dernières élections législatives, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui a émergé en 2024. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. A l'issue des élections européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 7,54% à Foëcy. Mais ce sont 24% que peut en revanche espérer la gauche, la part de voix du leader Place Publique étant à gonfler avec celles de la LFI Manon Aubry (5,24%), de Marie Toussaint (2,17%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (10,22%). Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Foëcy, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 37,62% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Un chiffre à affiner enfin avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques semaines plus tôt, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour le Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et annoncé comme très proche de la majorité présidentielle dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ?

18:42 - 15 points gagnés en 5 ans par le RN à Foëcy Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 15 points qui ont ainsi été grattés par le RN au niveau de la commune entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Avec une projection simple, on peut donc déduire que le RN sera à près de 33% à Foëcy ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 43,17% pour le Rassemblement national à Foëcy le 9 juin Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme plus évident encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est synonyme de précédent. 43,17% des suffrages se sont en effet dirigés vers le RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à Foëcy, contre Léon Deffontaines à 10,22% et Valérie Hayer à 9,45%. Le mouvement d'extrême droite a dominé le scrutin avec 338 habitants de Foëcy passés par les urnes.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Foëcy au premier tour de l'élection présidentielle C'est probablement l'élection à la présidence de la République qui est l'indice le plus révélateur concernant les préférences des habitants d'une commune. La cité de Foëcy avait offert un plébiscite à Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022. La cheffe de l'ancien FN finissait avec 31,25% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 21,42% et 19,58% des voix. Fabien Roussel devait se contenter d'une médaille en chocolat avec 7,17% des voix pour sa part. Marine Le Pen s'était aussi imposée au 2e tour avec 56,83%.

12:32 - Que disent les scores des législatives 2022 pour Foëcy ? Lors des dernières législatives à Foëcy, le RN terminait à la deuxième place, 25,74% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 37,62% pour Nicolas Sansu (Nupes) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme LFI-PS-PC-EELV avec 56,81%. Nicolas Sansu remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Foëcy : démographie, élections et perspectives d'avenir Comment la population de Foëcy peut-elle peser sur le résultat des législatives ? Dans la ville, 17,88% des résidents sont des enfants, et 8,1% de 75 ans et plus. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (20,39%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 729 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (13,49%) met en évidence des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,34%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Foëcy mettent en relief une diversité de qualifications, avec 35,11% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Participation à Foëcy : que retenir des précédentes élections ? Au cours des dernières années, les 2 103 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Début juin, à l'occasion des élections européennes, 1 473 personnes habilitées à participer à une élection à Foëcy s'étaient rendues aux urnes (soit 54,79%). Le taux de participation était de 52,62% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 48,37% au premier tour. Au second tour, 46,45% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Foëcy ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle s'élevait à 18% à midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.