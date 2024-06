Résultat des législatives à Fougères : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Un résultat aux législatives entre 27% et 31% à Fougères pour le Front populaire ? Alors que la Nupes avait fait une percée lors des élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Front populaire qui a émergé en 2024. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. La liste PS-Place publique dirigée par Raphaël Glucksmann avait cumulé 16,43% à Fougères le 9 juin. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry (7,22%), l'EELV Marie Toussaint (6,52%) ou encore ceux de Léon Deffontaine (2,8%) le 9 juin. Autrement dit un cumul tournant autour des 31% sur place. Au cours du premier tour des législatives à Fougères, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 27,02% des votes dans la commune. Un score à comparer enfin avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt (19,35% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,73% pour Yannick Jadot, 2,97% pour Fabien Roussel et 2,56% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour le Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et donné comme très proche de l'alliance du centre par les sondeurs ?

18:42 - Quelle performance pour le RN à Fougères lors des législatives ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN est déjà forte à Fougères entre le score de Jordan Bardella en 2019 (18,13%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (24,84%), de l'ordre de 6 points. Mais l'ascension pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas loin des 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Une avance du Rassemblement national à Fougères le 9 juin Se pencher sur la dernière expérience électorale apparaît aussi comme indispensable au moment d'observer le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste d'extrême droite présentée par Jordan Bardella qui l'a emporté aux européennes il y a trois semaines à Fougères, avec 24,84% des bulletins dans l'urne (1599 voix) devant la liste de Valérie Hayer avec 21,47%, qui avait elle-même devancé la liste de Raphaël Glucksmann avec 16,43%.

14:32 - Fougères avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022 C'est certainement le choix de celui qui va présider la France qui nous en apprend le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Avec 17,91%, c'est un résultat trop maigre qu'avait obtenu Marine Le Pen à Fougères au premier tour de la présidentielle il y a deux ans. La cheffe de file du Rassemblement national était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 36,3% et 19,35% des voix. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 68,49% devant Marine Le Pen (31,51%).

12:32 - Des législatives favorables pour le bloc Ensemble il y a deux ans Lors des dernières législatives, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la commune de Fougères, grattant 13,55% des votes sur place, contre 48,94% pour Thierry Benoit (La République en Marche). Le scénario se répétera au second tour, le parti laissant également le binôme LREM l'emporter.

11:02 - Fougères : démographie, élections et stratégies politiques Dans la ville de Fougères, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections législatives ? La répartition démographique pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans l'agglomération, 14,65% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 12,83% ont 75 ans et plus. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (70,55%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 6 561 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,12%) et le nombre de résidences HLM (24,24% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Fougères mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 39,41% des résidents sans diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.

09:32 - Fougères : retour sur l'abstention aux dernières législatives L'étude des résultats des consultations démocratiques précédentes permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Il y a trois semaines, lors des précédentes élections européennes, sur les 13 113 personnes en âge de voter à Fougères, 48,84% étaient restées chez elles, contre une abstention de 48,69% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,39% au premier tour et seulement 52,45% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Fougères ? Pour mémoire, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour, c'était presque un record.