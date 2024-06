En direct

17:23 - Un séisme aussi à Grandris le 9 juin dernier ? Le résultat de ce 30 juin sera peut-être raccord avec l'équilibre établi le 9 juin dernier. Dans le détail, 158 électeurs de Grandris ont en effet choisi la liste du Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste, avec Jordan Bardella tête de liste, cumulait 37,26% des voix face à Valérie Hayer à 13,92% et Raphaël Glucksmann à 11,56%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Grandris au premier tour de l'élection présidentielle C'est probablement le choix du président de la République qui nous donne le plus d'indicateurs sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Grandris avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 26,71%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, porté par 26,87% des suffrages. Grandris n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec 18,57% et 6,84% des voix. Et la patronne du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 46,21% contre 53,79%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au clan macroniste il y a deux ans Le verdict du scrutin législatif le plus récent semble un enseignement précieux au moment de l'élection du jour. Il y a deux ans, lors des législatives à Grandris, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 21,9% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 28,22% pour Dominique Despras (Ensemble !) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant cette fois la victoire au binôme Les Républicains avec 52,16%. C'est donc Nathalie Serre (Les Républicains) qui arrivait premier au finish.

11:02 - Grandris et législatives : démographie, économie et choix électoraux La structure démographique et socio-économique de Grandris définit les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur le résultat des élections législatives. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Dans la localité, 29% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 14,35% sont des personnes âgées. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (64,11%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 420 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,45%) met en lumière des impératifs de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,73%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Grandris mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,45% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Participation à Grandris : les leçons des précédentes élections À Grandris (69870), le taux d'abstention constituera sans aucun doute l'un des critères clés de ces législatives 2024. Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 48,47% au premier tour et seulement 57,79% au second tour. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle atteignait 18% à 12 h et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 23,32% des électeurs habilités dans la localité avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 25,52% au deuxième tour.