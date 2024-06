Résultat des législatives à Guilherand-Granges : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - La gauche a progressé depuis les dernières législatives à Guilherand-Granges Une autre incertitude qui enveloppe ces législatives 2024 est celle du vote de gauche après la construction du Nouveau Front populaire, un an après l'éclatement de la Nupes. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives en 2022, à Guilherand-Granges, le binôme Nupes avait en effet enregistré 21,83% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,52% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,04% pour Yannick Jadot, 2,22% pour Fabien Roussel et 2,56% pour Anne Hidalgo). La liste Place-Publique dirigée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment atteint 14,07% à Guilherand-Granges pour les élections continentales. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry (4,7%), ainsi que de ceux de Marie Toussaint (4,68%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,98%) le 9 juin. Autrement dit un cumul de 23% sur place.

18:42 - Le RN a lourdement séduit à Guilherand-Granges en 5 ans Alors que déduire de cet ensemble hétéroclite de données ? L'évolution du RN, qui se monte déjà à 11 points à Guilherand-Granges entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera à environ 30% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella dans sa moyenne nationale à Guilherand-Granges le 9 juin dernier Le résultat de ces législatives fera sans doute écho au verdict tombé le 9 juin dernier. 32,1% des votes se sont en effet tournés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à Guilherand-Granges, devant Valérie Hayer à 17,74% et Raphaël Glucksmann à 14,07%. Le RN a dominé le scrutin avec 1538 habitants de Guilherand-Granges passés par les urnes.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Guilherand-Granges au premier tour de l'élection présidentielle L'élection présidentielle est certainement la clé pour jauger une préférence politique locale. Guilherand-Granges avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 23,48%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, bénéficiant de 30,12% des suffrages. Guilherand-Granges n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 15,52% et 9,1% des voix. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 41,1% contre 58,9%.

12:32 - Une majorité encore favorite au premier tour ? Le nombre d'électeurs en faveur de la formation politique de Jordan Bardella ce soir va être le déterminant pour cette élection législative au niveau local. Avec 18,95% à Guilherand-Granges, le RN avait été devancé par les 29,65% du binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle au premier tour des élections législatives 2022. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette LREM avec 37,08% contre 62,92% pour les vainqueurs. Olivier Dussopt conservait donc son avance sur place.

11:02 - Les données démographiques de Guilherand-Granges révèlent les tendances électorales Comment les habitants de Guilherand-Granges peuvent-ils influencer le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 1658 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 9,24%, les enjeux liés au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (84,74%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 4 560 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,90%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,0%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Guilherand-Granges mettent en relief une diversité de qualifications, avec 26,78% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Les législatives démarrent à Guilherand-Granges : quel sera le taux d'abstention ? À Guilherand-Granges, la participation constituera immanquablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,44% au premier tour et seulement 50,68% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Guilherand-Granges ? Pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 21% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 21,98% au second tour. L'inflation dans le pays serait notamment susceptible de nuancer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Guilherand-Granges.