Résultat des législatives à Guipavas : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - Une prévision de 31% à 32% pour le Front populaire à Guipavas

La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient opté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, est électoralement incertain. Aux élections européennes, la liste Glucksmann s'est arrogée 20,67% à Guipavas. Mais la gauche pourrait faire plus ce soir, puisque l'union ripolinée s'élève virtuellement à 32% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Guipavas, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 31,71% des votes dans la localité. Un score à comparer enfin avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,02% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,51% pour Yannick Jadot, 2,78% pour Fabien Roussel et 2,72% pour Anne Hidalgo).