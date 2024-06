En direct

19:46 - À Gurgy, le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 fait envie L'autre source de doute qui enveloppe ces élections législatives 2024 est celle du vote de gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire, un an après la rupture de la coalition de Mélenchon. A l'issue des élections européennes, la liste Glucksmann s'est élevée à 13,24% à Gurgy. Mais on peut en revanche évaluer un résultat de 20% pour la gauche pour ces législatives dans la cité, la part de voix du leader Place Publique étant à rehausser avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (4,46%), de l'EELV Marie Toussaint (1,62%) ou encore de Léon Deffontaine (2,16%). Lors du premier round des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé également 20,49% des suffrages dans la commune.

18:42 - Une évolution notable du Rassemblement national à Gurgy Que conclure de cette avalanche de chiffres ? Alors que sur la France entière, les résultats de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 31% des voix au scrutin européen de juin, soit 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale semble plus puissante encore. Le parti a en effet déjà progressé de 13 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN puisse atteindre voire dépasser les 40% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance du Rassemblement national à Gurgy le 9 juin Il y a une élection qui est depuis venue tout bouleverser. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a dominé les élections européennes à Gurgy. Ladite liste a enregistré 40,14% des suffrages, face à Valérie Hayer à 16,89% et Raphaël Glucksmann à 13,24%.

14:32 - 30,92% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Gurgy Le choix du chef de l'Etat est probablement la référence pour tenter de dégager une tendance politique locale. Il faut noter que le RN avait fait au premier tour un meilleur pointage aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Elle avait rassemblé 28,41% au premier tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 30,92%, suivi donc de Marine Le Pen avec 28,41% et Jean-Luc Mélenchon avec 16,52%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 46,9% contre 53,1%).

12:32 - Un premier tour favorable pour le bloc Ensemble en 2022 A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat du Rassemblement national lors de ces législatives sera très instructif. Il y a deux ans, lors des législatives à Gurgy, le RN terminait à la deuxième place sur le podium, 28,78% des électeurs étant convaincus par son binôme, contre 32,03% pour André Villiers (La République en Marche) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme La République en Marche avec 56,28%. André Villiers s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Gurgy Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Gurgy comme dans toute la France. Avec ses 1 690 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Ses 81 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la ville, 17,51% des résidents sont des enfants, et 28,26% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, dont 45,26% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 49,15% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 768,58 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Pour finir, à Gurgy, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

09:32 - Participation aux élections législatives à Gurgy : les chiffres clés À Gurgy (89250), le taux de participation sera à n'en pas douter l'un des facteurs essentiels de ces élections législatives 2024. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 22,18% dans la localité, à comparer avec un taux d'abstention de 21,08% au premier tour. En proportion, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,19% au premier tour et seulement 53,8% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Gurgy pour les élections législatives ? Les habitants des communes de grandes tailles votent la plupart du temps moins que dans les petites, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives ?