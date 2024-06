Résultat des législatives à Hambye : l'élection 2024 en direct

La typologie politique des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans les résultats de l'élection à la présidence de la République. Hambye avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 23,27%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, conforté par 38,68% des votes. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec seulement 11,32% et 5,35% des voix. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 39,48% contre 60,52%.

Influence des facteurs démographiques sur les élections à Hambye

La démographie et le contexte socio-économique de Hambye contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. La répartition par âge peut agir sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans le bourg, 26% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 35,86% ont 60 ans et plus. Le taux d'agriculteurs, qui représente 9,57%, montre que l'agriculture reste une composante significative du tissu socio-économique de la ville. Le nombre de familles monoparentales (17,19%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en CDD (9,45%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Hambye mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 42,35% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.