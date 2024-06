En direct

19:51 - La gauche avec le RN et Ensemble dans un mouchoir de poche à Hasparren pour ces législatives 2024 ? L'autre interrogation qui accompagne ces élections législatives 2024 est celle du poids de la gauche après l'accord des partis autour du Front populaire. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Hasparren, le binôme Nupes avait en effet glané 16,38% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 12,3% à Hasparren. Reste que dans la commune, il faudra aussi assimiler les 3,95% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,97% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,09% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un total de 23% cette fois.

18:42 - L'extrême droite a fortement avancé à Hasparren en 5 ans Difficile de prédire ce qui va se passer après tous ces scores. Mais quelques grandes directions se distinguent… Alors qu'au niveau du pays, les résultats du RN ont grimpé à plus de 31% des voix aux européennes de juin, soit près de 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale apparaît décuplée. Le mouvement frontiste a en effet déjà gagné 9 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN soit à près de 21% à Hasparren ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN dans sa moyenne nationale à Hasparren début juin Le résultat des dernières élections il y a quelques jours reste sans doute plus ancré encore dans les mémoires. Le 9 juin en effet, à Hasparren, la liste RN, qui avait à sa tête Jordan Bardella, a remporté l'élection, récoltant 26,28% des voix contre Jean Lassalle à 15,51% et Valérie Hayer à 14,98%.

14:32 - Hasparren avait voté Macron lors de l'élection présidentielle L'inclinaison des habitants d'une commune émerge sans doute le plus dans les choix faits lors de l'élection présidentielle. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Hasparren lors du premier tour de la présidentielle avec 23,99%, devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 19,07%. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean Lassalle et Jean-Luc Mélenchon, avec 18,95% et 15,51% des voix. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 41,51% contre 58,49%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce soir ? Lors des dernières législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune d'Hasparren, grappillant 13,21% des votes sur place, contre 27,69% pour Annick Trounday (La République en Marche). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette LREM (54,38% contre 45,62% pour le RN). Annick Trounday remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Hasparren A la mi-journée des législatives, Hasparren fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 7 577 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 595 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (80,36%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Hasparren accueille une communauté diversifiée, avec ses 279 résidents étrangers, soit 3,70% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 6,88%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2141,56 euros/mois. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Hasparren démontre l'intérêt des habitants pour les ambitions de l'Hexagone.

09:32 - Législatives passées à Hasparren : le niveau de participation L'observation des précédentes élections permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. Il y a quelques semaines, lors des précédentes européennes, 5 612 personnes en âge de voter à Hasparren s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 49,86%), à comparer avec une participation de 51,29% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,43% au premier tour et seulement 47,88% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Hasparren cette année ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 77,85% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 75,76% au second tour, ce qui représentait 4 175 personnes.