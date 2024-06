Résultat des législatives à Hendaye : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Hendaye, que vont trancher les électeurs de la gauche ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections législatives, mais a explosé en vol désormais, c'est le Front populaire qui se présente cette fois. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les isoloirs. La liste PS-Place publique portée par Raphaël Glucksmann avait obtenu 19,36% à Hendaye début juin. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste insoumise de Manon Aubry, celle de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Soit une somme tournant autour des 38% sur place. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Hendaye, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 29,92% des votes dans la commune. Un score à compléter enfin avec les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (25,45% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,43% pour Yannick Jadot, 3,4% pour Fabien Roussel et 3,54% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Le RN en embuscade à Hendaye pour les législatives Que tirer de cette masse de scores ? Le Rassemblement national pourrait se situer à 20% à Hendaye lors du premier tour de ces législatives si la dynamique prévue par les européennes du 9 juin se reproduit localement. Le parti lepéniste est même crédité de 30 à 35% des votes dans le pays, soit une quinzaine de points de plus qu'en 2022. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est simple, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, rien qu'entre les européennes 2019 et celles de 2024.

15:31 - 21,87% pour le RN à Hendaye début juin Le résultat de ce 30 juin va plutôt sonner comme une confirmation ou non du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. C'est en effet la liste Rassemblement national poussée par Bardella qui l'a emporté aux européennes il y a trois semaines à Hendaye, avec 21,87% des suffrages exprimés (1037 voix) devant la liste dirigée par Raphaël Glucksmann avec 19,36%, et la liste de Valérie Hayer avec 14,68%.

14:32 - À Hendaye, le résultat de la présidentielle résonne toujours Le scrutin présidentiel est incontestablement la référence pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Avec 16,13%, c'est un score trop serré qu'avait obtenu Marine Le Pen à Hendaye au premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. La cheffe du RN était dépassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 25,45% et 24,93% des votes. C'est finalement le président sortant qui remportera l'adhésion des électeurs avec 63,3% contre 36,7% pour Le Pen au deuxième round dans la localité.

12:32 - Tom Dubois--Robin (LFI-PS-PC-EELV) en avance lors des législatives 2022 à Hendaye Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera analysé avec le prisme de la dynamique du RN, comme au niveau national. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune d'Hendaye en 2022, lors des élections du Parlement, avec 10,88% au premier tour, contre 29,92% pour Tom Dubois--Robin (Nupes), Hendaye étant partie intégrante de la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 47,33% contre 52,67% pour les vainqueurs. Tom Dubois--Robin remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Hendaye Dans le cadre de la campagne électorale législative, Hendaye se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 17 796 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 1 458 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 11 064 foyers fiscaux. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (50,25%) montre le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. La population étrangère de 6 267 personnes (35,57%) apporte une ouverture culturelle précieuse. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,34%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2096,19 € par mois, témoignant d'une certaine prospérité. En conclusion, Hendaye incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Les législatives débutent à Hendaye : l'abstention en question L'étude des scrutins électoraux précédents permet de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Il y a trois semaines, lors des précédentes européennes, 9 941 personnes en âge de voter à Hendaye avaient pris part au scrutin (soit 49,27%), à comparer avec une participation de 48,5% pour les élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 49,93% au premier tour. Au deuxième tour, 48,08% des citoyens se sont déplacés. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle s'élevait à 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.