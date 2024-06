En direct

19:47 - Quel résultat pour le Nouveau Front populaire au terme de ces législatives ? La Nupes, qui a déjà explosé en vol, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers le Nouveau Front populaire ce dimanche ? Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Héry, le binôme Nupes avait en effet enregistré 22,36% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,28% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,39% pour Yannick Jadot, 2,07% pour Fabien Roussel et 1,38% pour Anne Hidalgo). La liste PS-Place publique menée par Glucksmann a plus récemment glané 14,02% à Héry pour le tour unique des européennes. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche aux législatives, puisque l'union relookée s'élève virtuellement à 23% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Rassemblement national a fortement gagné du terrain à Héry en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'évolution du RN, qui se monte déjà à 12 points à Héry entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera à près de 40% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Au début du mois, la victoire de Bardella à Héry Le résultat qui est tombé lors des dernières élections il y a quelques semaines résonne sans doute encore plus fort dans les mémoires. Le score de la liste du RN, avec Jordan Bardella comme général en chef aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Héry, avec 40,3%. Le mouvement nationaliste doublait alors Raphaël Glucksmann à 14,02% et Valérie Hayer à 13,52%.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Héry lors de l'élection présidentielle C'est probablement l'élection suprême qui est le meilleur indice sur l'inclinaison des habitants d'une commune. L'élection du président de la République avait servi un énorme avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. La figure du parti frontiste l'emportait avec 32,13% au premier round, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 28,34% et 16,28% des voix. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec seulement 6,12% des voix pour sa part. Avec 47,61%, Marine Le Pen s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,39%.

12:32 - Quel verdict pour le Rassemblement national ce dimanche à Héry ? Le RN arrivait en pôle position à Héry au cours des élections des députés en 2022. C'est en effet Audrey Lopez qui se plaçait en tête au premier tour avec 31,20% dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription de l'Yonne. La victoire finale revenait ensuite en revanche à André Villiers (Ensemble !) chez les électeurs avec 54,76%.

11:02 - Élections à Héry : l'impact des caractéristiques démographiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Héry comme dans toute la France. Avec une population de 1 778 habitants répartis dans 935 logements, cette localité présente une densité de 86 habitants/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 117 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 047 foyers fiscaux. Dans la localité, 17,93% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 27,96% de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 37,24% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 42,99% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 620,19 €, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. À Héry, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les élections législatives à Héry sont lancées La participation sera incontestablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif à Héry. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,44% au premier tour. Au deuxième tour, 53,07% des électeurs ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Héry ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 18% à midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, 20,98% des personnes aptes à voter dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 18,25% au premier tour.