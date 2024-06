En direct

19:51 - Sur qui vont se porter les orphelins de la Nupes à Honfleur ? L'union de la gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Front populaire ? La liste Glucksmann, alliée du PS, avait glané 12,99% à Honfleur le 9 juin. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche dans la soirée, puisque l'union ripolinée peut théoriquement atteindre 22% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le jour du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 24,04% des votes dans la commune. Une somme à affiner enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Une évolution impressionnante de l'extrême droite à Honfleur Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été amassés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera tout proche des 30% ou plus à Honfleur ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 33,9% dans la moyenne nationale pour Bardella à Honfleur aux européennes Le résultat qui est tombé lors des dernières élections il y a quelques jours reste sans doute plus ancré encore dans les mémoires. C'est en effet la liste RN poussée par Bardella qui s'est arrogée les élections du Parlement européen 2024 à Honfleur, avec 33,9% des suffrages (877 voix) devant celle de Valérie Hayer avec 17,32%, suivie par Raphaël Glucksmann avec 12,99%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Honfleur au premier tour de l'élection présidentielle L'inclinaison des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection suprême. Honfleur avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 26,82%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, conforté par 29,9% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 18,04% et 7,13% des voix. Et Marine Le Pen s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 45,36% contre 54,64%.

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant ce dimanche Le RN ne convainquait pas à Honfleur en 2022, lors des législatives, avec 18,87% au premier tour, contre 30,98% pour Christophe Blanchet (La République en Marche), Honfleur votant pour la 4ème circonscription du Calvados. Honfleur optera d'ailleurs encore pour Christophe Blanchet au second tour, finalement en tête localement avec 53,69%.

11:02 - Comment la composition démographique de Honfleur façonne les résultats électoraux ? Dans la commune de Honfleur, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 545 habitants par km² et un taux de chômage de 17,1%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (46,0%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 2 320 votants. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (22,56%) et le nombre de résidences HLM (30,01% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Un pourcentage de résidences secondaires de 27,91%, comme à Honfleur, indique la présence d'une population plus aisée. Les directives de régulation des résidences secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des habitants.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : la situation à Honfleur L'une des grandes inconnues des élections législatives 2024 sera la participation à Honfleur (14600). A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 5 693 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 30,3% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 30,79% au premier tour. Pour comparer, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 59,28% au premier tour et seulement 60,37% au second tour. L'inflation dans le pays qui alourdit le budget des Français est capable de augmenter l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Honfleur.