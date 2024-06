En direct

19:47 - Un résultat aux législatives d'environ 18% à Houlgate pour le Front populaire ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu, va-t-elle voir son score basculer vers la nouvelle alliance à gauche lors des élections de 2024 ? La manne semble conséquente : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Houlgate, le binôme Nupes avait en effet accumulé 18,98% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment terminé à 12,62% à Houlgate début juin. Reste que dans la cité, il faudra aussi jauger les 2,8% de Manon Aubry (LFI), les 3,42% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,67% de Léon Deffontaine (PCF). Soit une somme tournant encore autour des 18%.

18:42 - Le Rassemblement national en chiffres avant les législatives à Houlgate Que peut-on retenir de cette avalanche de données ? L'étiquette Rassemblement national devrait s'afficher à 20% à Houlgate lors du premier tour de ces législatives si la situation prévue par les élections européennes se confirme localement. Le parti frontiste est même crédité de 30 à 35% des suffrages dans le pays, soit quinze points de plus qu'il y a deux ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? Le calcul est simple, mais logique au regard de la progression du mouvement dans la zone. Entre les européennes 2019 et les européennes 2024, le RN a en effet déjà gagné 6 points dans la localité.

15:31 - Une performance du Rassemblement national dans la moyenne à Houlgate le 9 juin dernier Cette hiérarchie a vécu. Si on se penche sur le détail, 320 votants de Houlgate ont en effet préféré la liste RN il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella a séduit ainsi 28,05% des voix contre Valérie Hayer à 28,05% et Raphaël Glucksmann à 12,62%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Houlgate lors de la présidentielle 2022 Le bord politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus dans le résultat de l'élection suprême. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Houlgate lors du premier tour de la présidentielle avec 38,44%, devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 18,55%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 12,65% et 8,92% des suffrages. Et la patronne du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 34,93% contre 65,07%.

12:32 - Une majorité encore favorite ce soir ? Le résultat du plus récent scrutin législatif peut sembler un indicateur clé au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Houlgate il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 13,42% au premier tour, contre 35,00% pour Christophe Blanchet (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Houlgate faisant partie de la 4ème circonscription du Calvados. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés LREM (68,26% contre 31,74% pour le RN). Christophe Blanchet remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Comment la composition démographique de Houlgate façonne les résultats électoraux ? La démographie et le contexte socio-économique de Houlgate déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. La pyramide démographique peut agir sur les priorités des politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la commune, 10,36% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 17,64% ont plus de 75 ans. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (84,38%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1 059 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,15%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (10,41%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 78,85%, comme à Houlgate, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

09:32 - Les législatives commencent à Houlgate : l'abstention en question Au fil des dernières élections, les 1 703 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes élections européennes, 38,86% des électeurs de Houlgate avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 40,35% lors du scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 44,5% au premier tour et seulement 45,81% au second tour. Pour mémoire, au niveau national, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour, plus qu'en 2017.