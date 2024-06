Résultat des législatives à Houlle : l'élection 2024 en direct

En direct

14:24 - Houlle : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Comment la population de Houlle peut-elle peser sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 166 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,74%, les questions liées au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (77,56%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 474 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,95%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (10,72%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Houlle mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 19,16% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Taux de participation lors des dernières élections législatives à Houlle : quelles tendances ? Au cours des consultations politiques passées, les 1 169 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a quelques semaines, lors des précédentes européennes, 60,25% des personnes habilitées à voter à Houlle avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 60,31% en 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 59,03% au premier tour et seulement 57,84% au second tour. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, 78,91% des personnes aptes à voter dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 81,19% au second tour, c'est-à-dire 643 personnes.