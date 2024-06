En direct

19:50 - Quel candidat vont désigner les supporters de gauche à Éperlecques ? La coalition de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, que deviendront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? La liste Glucksmann avait terminé à 10,4% à Éperlecques le 9 juin. Mais ce sont 15% que peut en revanche attendre la gauche, la part de voix du chef de file Place Publique étant à gonfler avec celles de Manon Aubry (2,92%), de l'écologiste Marie Toussaint (2,86%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,43%). La manne apparaît comme importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Éperlecques, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 14,74% des votes dans la localité. Une percée à compléter enfin avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - L'extrême droite a lourdement progressé à Éperlecques Difficile d'y voir clair dans tous ces chiffres. Mais des tendances émergent… Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été pris par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. On ne peut donc pas exclure que le RN arrive à près de 40% à Éperlecques ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un tremblement de terre aussi à Éperlecques le 9 juin dernier ? Le résultat des élections il y a quelques jours est majeur. Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral nous semble donc également sensé au moment de se familiariser avec le scrutin de ces législatives. 45,29% des votes se sont en effet tournés vers le RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Éperlecques, face à Valérie Hayer à 12,15% et Raphaël Glucksmann à 10,4%. Le mouvement nationaliste s'est affiché en tête avec pas moins de 697 votants d'Éperlecques.

14:32 - Éperlecques avait voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 La présidentielle est probablement la principale clé pour jauger une tendance politique locale. La cité d'Éperlecques avait clairement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen à l'issue du scrutin présidentiel de 2022 puisque la patronne du RN l'emportait avec 37,45% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 27,42% et 12,4% des voix. Éric Zemmour devait alors se placer parmi les figurants avec seulement 5,28% des voix. La candidate du RN s'imposait enfin au second round dans la commune avec 54,63%, devant Emmanuel Macron à 45,37%.

12:32 - Quel résultat pour Ensemble au premier tour à Éperlecques ? Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera scruté à travers le prisme de la dynamique du RN, comme partout ailleurs. Aux législatives en 2022 à Éperlecques, le RN finissait à la deuxième place, 32,28% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 33,16% pour Brigitte Bourguignon (Ensemble !) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! (52,29%). Brigitte Bourguignon s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Éperlecques : quand les données démographiques façonnent les urnes Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Éperlecques, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 3 742 habitants répartis dans 1 521 logements, cette ville présente une densité de 137 hab par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 158 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 954 foyers fiscaux. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (14,33%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les citoyens, dont 29,0% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,41%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2169,66 €/mois. À Éperlecques, où la jeunesse représente 39% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir collectif et florissant.

09:32 - Les prévisions de l'abstention aux élections législatives à Éperlecques L'observation des résultats des dernières élections est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. Il y a quelques semaines, durant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 43,58% dans la commune d'Éperlecques, à comparer avec une abstention de 42,22% pour les élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 49,29% au premier tour et seulement 51,22% au second tour. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 20,28% au niveau de la ville. L'abstention était de 23,17% au premier tour.