En direct

19:48 - Un potentiel de 16% à 34% pour la gauche à Itxassou La Nupes, qui fait déjà partie du passé malgré sa percée lors des dernières législatives, va-t-elle voir son score basculer vers la nouvelle coalition de gauche aux législatives 2024 ? Au moment des européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 16,36% à Itxassou. Mais on peut en revanche remonter ce résultat à 34% pour la gauche pour ce premier tour dans la cité, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (4,03%), de Marie Toussaint (11,78%) ou encore de Léon Deffontaine (3,16%). La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Itxassou, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 16% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,85% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,04% pour Yannick Jadot, 2,7% pour Fabien Roussel et 1,71% pour Anne Hidalgo).

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a grappillé 8 points à Itxassou Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'à l'échelle de la France, les scores du RN se sont élevés à plus de 30% des suffrages aux européennes de 2024, soit environ 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale semble encore plus forte. Le parti lepéniste a en effet déjà progressé de 8 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN arrive à près de 15% à Itxassou ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance de Bardella à Itxassou le 9 juin dernier Le résultat des dernières élections il y a quelques semaines va résonner encore plus fort dans les têtes ce dimanche 30 juin. Dans le détail, 170 votants d'Itxassou ont en effet été séduits par la liste RN il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella a enregistré 18,54% des suffrages face à Raphaël Glucksmann à 16,36% et Valérie Hayer à 15,27%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Itxassou au premier tour de la dernière présidentielle Performance notable : le RN avait affiché au premier tour une meilleure marque aux législatives à Itxassou que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée. La candidate avait engrangé 13,01% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 26,3%, suivi donc de Jean Lassalle avec 18,69% et Jean-Luc Mélenchon avec 14,85%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 31,86% contre 68,14%).

12:32 - Quel verdict pour la majorité aux législatives à Itxassou ? Regarder le scrutin législatif le plus récent est d'une logique implacable au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Le RN n'a pas convaincu dans la commune d'Itxassou il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 7,94% au premier tour, contre 30,90% pour Vincent Bru (La République en Marche), Itxassou étant partie intégrante de la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Au second tour, c'est encore Vincent Bru qui va cumuler le plus de votes, avec 57,36% sur l'unique circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Itxassou : ce qu'il faut retenir Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Itxassou, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 2 164 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 233 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (26,53%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 44,44% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,66%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2238,94 euros/mois, témoignant un certain niveau de prospérité. En somme, Itxassou incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Itxassou : quel était le pourcentage de participation aux législatives ? À Itxassou, le taux d'abstention constituera à n'en pas douter un facteur déterminant de ce scrutin législatif. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 52,39% au premier tour. Au second tour, 48,11% des citoyens ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 77,18% des électeurs de la ville. Le taux de participation était de 79,86% au premier tour, soit 1 435 personnes. Les habitants des petites communes se déplacent toujours plus que dans les grandes, la tendance peut-elle changer pour les législatives ?