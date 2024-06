Résultat des législatives à la Celle-sur-Morin : l'élection 2024 en direct

Le résultat qui est tombé lors des élections il y a quelques jours est historique. Regarder juste derrière semble donc plus que jamais pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ces législatives. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, a remporté les élections du Parlement européen 2024 à la Celle-sur-Morin. Ladite liste a glané 43,48% des suffrages, soit 210 voix dans la ville, face à Valérie Hayer à 11,59% et Raphaël Glucksmann à 7,25%.

La commune de la Celle-sur-Morin avait offert un plébiscite à Marine Le Pen à l'issue de l'élection à la présidence de la République 2022 puisque la figure de l'ancien Front national terminait avec 33,8% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 24,47% et 14,85% des voix. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec seulement 7,07% des suffrages. Au 2e tour, la candidate du RN avait aussi battu Emmanuel Macron avec 55,52%.

11:02 - Le poids démographique et économique de la Celle-sur-Morin aux élections législatives

Devant le bureau de vote de la Celle-sur-Morin, les citoyens se rassemblent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 1 251 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 87 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (16,15%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les habitants, dont 35,85% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 38,67% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 113,98 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À la Celle-sur-Morin, les problématiques locales, tels que le travail, l'enseignement et l'inflation, alimentent le débat démocratique.