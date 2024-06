En direct

19:50 - À la Chapelle-Saint-Ursin, qui vont élire les supporters de la gauche ? Une autre interrogation qui entoure ces élections législatives est celle du choix des électeurs de gauche après la construction du Front populaire, un an après la disparition de la coalition de Mélenchon. La liste Glucksmann, alliée du PS, avait obtenu 11,66% à la Chapelle-Saint-Ursin pour ce tour unique des européennes. Mais on donne la gauche plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'union ripolinée peut théoriquement atteindre 21% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La manne semble importante. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à la Chapelle-Saint-Ursin, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 41,58% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien voteront pour le Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé comme très proche de la majorité présidentielle dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ?

18:42 - L'évolution inédite du Rassemblement national à la Chapelle-Saint-Ursin Que déduire des résultats des dernières élections ? Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du RN se sont élevés à plus de 31% des suffrages aux élections européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale apparaît plus puissante encore. Le mouvement a en effet déjà avancé de 11 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN dépassera les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à 38,83% à la Chapelle-Saint-Ursin le 9 juin Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le score de la liste RN, avec Jordan Bardella comme chef de file aux européennes de juin, était en effet au plus haut à la Chapelle-Saint-Ursin, avec 38,83%. L'extrême droite devançait alors Valérie Hayer à 14,58% et Raphaël Glucksmann à 11,66%.

14:32 - Le résultat de l'élection présidentielle, un marqueur aussi à la Chapelle-Saint-Ursin La communauté des électeurs de la Chapelle-Saint-Ursin avait offert un plébiscite à Marine Le Pen lors du scrutin présidentiel de 2022 puisque la cheffe du parti frontiste l'emportait avec 28,44% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 27,95% et 15,83% des voix. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec seulement 6,31% des suffrages. Avec 46,96%, la patronne du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 53,04%.

12:32 - Nicolas Sansu (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en tête lors des législatives il y a deux ans à la Chapelle-Saint-Ursin Regarder dans le rétro pour analyser le plus récent scrutin législatif fait figure d'évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Aux législatives en 2022 à la Chapelle-Saint-Ursin, le RN se plaçait à la deuxième place, 22,41% des électeurs s'étant tournés vers son binôme, contre 41,58% pour Nicolas Sansu (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Nupes (57,65%). Nicolas Sansu s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à la Chapelle-Saint-Ursin À la Chapelle-Saint-Ursin, les données démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des élections législatives. Avec 46,12% de population active et une densité de population de 435 habitants/km², ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour le scrutin. Le taux de chômage à 8,67% pourrait agir sur les attentes des électeurs quant aux politiques sur l'emploi. Le taux de familles possédant au moins une automobile (90,82%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 578 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,49%) met en évidence des impératifs de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (6,14%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à la Chapelle-Saint-Ursin mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,98% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

09:32 - C'est parti pour les élections législatives à la Chapelle-Saint-Ursin L'analyse des résultats des élections précédentes est l'occasion de cerner davantage le vote des habitants de cette commune. Début juin, au moment des élections européennes, 46,44% des inscrits sur les listes électorales de la Chapelle-Saint-Ursin (Cher) avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 46,15% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 48,36% au premier tour et seulement 50,26% au deuxième tour. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 3 055 personnes en âge de voter dans la commune, 23,11% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 22,19% au deuxième tour.