Résultat des législatives à la Haye-Pesnel : l'élection 2024 en direct

15:36 - Le résultat de la dernière présidentielle, un marqueur aussi à la Haye-Pesnel

L'élection présidentielle est certainement la meilleure loupe pour évaluer une préférence politique locale. Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 26,51% contre 36,45% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 14,46% et 4,52% des suffrages. Et Marine Le Pen n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 39,94% contre 60,06%.