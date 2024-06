Résultat des législatives à la Peyratte : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Le 9 juin, la victoire du Rassemblement national à la Peyratte Une autre expérience dans les urnes, bien plus récente, s'est déroulée dernièrement qu'il faut aussi étudier de près. D'autant qu'il s'agit d'une tempête sans précédent. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, l'a emporté aux européennes 2024 à la Peyratte. Ladite liste séduisait 36,23% des voix, contre Valérie Hayer à 16,63% et Raphaël Glucksmann à 11,66%.

14:32 - Le résultat de la présidentielle 2022, un marqueur aussi à la Peyratte C'est incontestablement le choix de celui qui va présider la France qui en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 26,01% contre 36,38% pour Emmanuel Macron. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 13,47% et 5,73% des voix. Et Marine Le Pen n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 38,83% contre 61,17%.

12:32 - Que peuvent montrer les résultats des législatives 2022 pour La Peyratte ? Le RN se prenait les pieds dans le tapis à la Peyratte en 2022, lors des législatives, avec 22,14% au premier tour, contre 34,55% pour Delphine Batho (Nupes), La Peyratte faisant partie de la 2ème circonscription des Deux-Sèvres. Le RN sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - La Peyratte : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Dans la commune de la Peyratte, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 7,84% et une densité de population de 24 hab par km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Avec ses 15,6% d'agriculteurs pour 1 114 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,36%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (13,95%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à la Peyratte mettent en avant une diversité de qualifications, avec 13,45% des résidents titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à la Peyratte : la participation en question Pour comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune, il faut observer les résultats des précédentes consultations politiques. Durant les élections européennes du mois de juin 2024, 54,63% des personnes en âge de participer à une élection à la Peyratte avaient pris part à l'élection, contre un taux de participation de 54,57% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 52,77% au premier tour. Au deuxième tour, 50,38% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à la Peyratte ? Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 789 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 84,66% avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 81,62% au deuxième tour, ce qui représentait 644 personnes.