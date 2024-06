En direct

19:48 - À la Rivière-Saint-Sauveur, quels sont les scénarios de reports du vote de gauche ? Alors que la Nupes avait marqué les législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est un nouvel attelage qui s'avance cette fois. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. La liste Glucksmann avait terminé à 9,85% à la Rivière-Saint-Sauveur pour ces élections continentales. Mais ce sont 19% que peut en revanche entrevoir la gauche, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (5,09%), de l'écologiste Marie Toussaint (4,98%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,66%). La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à la Rivière-Saint-Sauveur, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 21,08% des votes dans la localité. Une percée à compléter enfin avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Le RN a vigoureusement gagné du terrain à la Rivière-Saint-Sauveur Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du Rassemblement national ont grimpé à plus de 30% des voix aux européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'en 2019, la progression locale apparaît bien plus puissante. Le mouvement lepéniste a en effet déjà récupéré 9 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN arrive tout proche des 30% voire plus à la Rivière-Saint-Sauveur ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un séisme aussi à la Rivière-Saint-Sauveur au début du mois ? Un autre scrutin bien plus récent est venu remettre en cause l'équilibre établi il y a deux ans. Le score de la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef en 2024, était en effet au plus haut à la Rivière-Saint-Sauveur, avec 39,27%. L'extrême droite doublait alors Valérie Hayer à 16,59% et Raphaël Glucksmann à 9,85%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à la Rivière-Saint-Sauveur lors de l'élection présidentielle La Rivière-Saint-Sauveur avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 26,89%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, conforté par 32,12% des suffrages. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 13,94% et 6,97% des suffrages. Et la candidate du RN s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 44,28% contre 55,72%.

12:32 - Une majorité encore favorite au premier tour ? Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera observé au prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Lors des dernières législatives à la Rivière-Saint-Sauveur, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 24,39% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 31,00% pour Christophe Blanchet (LREM) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme LREM (61,27%). Christophe Blanchet s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Les défis socio-économiques de la Rivière-Saint-Sauveur et leurs implications électorales Quelle influence la population de la Rivière-Saint-Sauveur exerce-t-elle sur le résultat des législatives ? La répartition démographique peut agir sur les priorités des directives en matière d'éducation et de santé. Dans la commune, 16,78% des résidents sont des enfants, et 6,47% ont 75 ans et plus. Un revenu moyen par foyer fiscal de 28 377 euros par an montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 831 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (19,18%) met en lumière des impératifs de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (7,37%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à la Rivière-Saint-Sauveur mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 34,07% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

09:32 - La Rivière-Saint-Sauveur : retour sur l'abstention aux dernières législatives À la Rivière-Saint-Sauveur (14600), l'abstention constituera indéniablement l'une des grandes inconnues des élections législatives. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 48,6% au premier tour. Au deuxième tour, 48,63% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à la Rivière-Saint-Sauveur ? Au second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 694 personnes en âge de voter dans la ville, 79,28% avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 79,52% au premier tour, c'est-à-dire 1 347 personnes. La baisse du pouvoir d'achat serait de nature à ramener les électeurs de la Rivière-Saint-Sauveur dans les isoloirs.