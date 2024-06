Résultat des législatives à la Rochelle : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À la Rochelle, qui va récupérer les voix de la Nupes ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, avec une inconnue : le choix de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, a des chances d'en séduire une partie. Au cours du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à la Rochelle, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 29,34% des votes dans la localité. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé comme très proche de la majorité présidentielle dans les enquêtes d'opinion ? La liste PS-Place publique dirigée par Glucksmann a plus récemment glané 22,67% à la Rochelle début juin. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'union renouvelée peut théoriquement atteindre 43% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Quels résultats pour le Rassemblement national à la Rochelle lors des législatives ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. En regardant la progression du Rassemblement national qui émerge des dernières européennes à l'échelle nationale, soit environ huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN a toutes les chances de se situer à près de 20% à la Rochelle. Un calcul qui semble logique compte tenu des points également gagnés par les lepénistes dans la zone depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024 : une hausse de 4 points qui peut toujours croître.

15:31 - Jordan Bardella dépassé à la Rochelle lors des européennes Les résultats de ce dimanche 30 juin vont peut-être répéter l'équilibre établi le 9 juin dernier. La liste de Jordan Bardella n'a fini que deuxième en effet aux élections européennes il y a quelques semaines à la Rochelle. La liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée la première marche avec 22,67%, contre 18,07% pour le RN.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à la Rochelle au premier tour de la présidentielle 2022 Point à retenir : le Rassemblement national avait enregistré au premier tour un meilleur pointage aux législatives il y a deux ans à la Rochelle que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. La patronne du mouvement avait accumulé 13,86% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 31,72%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 27,05% et Marine Le Pen avec 13,86%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 27,12% contre 72,88%).

12:32 - Quel résultat lors des législatives 2022 à la Rochelle ? Se retourner sur le plus récent scrutin législatif est d'une logique implacable au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Lors des législatives il y a deux ans, le RN était en échec au premier tour dans la ville de la Rochelle, obtenant 7,83% des votes sur place, contre 34,08% pour Jean-Marc Soubeste (Divers gauche). Il en ira de même au second tour, le parti voyant également le binôme Divers gauche finir gagnant.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à la Rochelle Dans le cadre de la campagne électorale législative, La Rochelle est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 78 535 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 9 050 entreprises, La Rochelle permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 12,83% des résidents sont des enfants, et 10,33% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives en matière d'instruction et de santé. Les 4 805 résidents étrangers, représentant 6,22% de la population, favorisent cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2309,23 €/mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,78%, synonyme d'une situation économique mitigée. Pour résumer, à la Rochelle, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - La Rochelle : quel était le taux de participation aux législatives ? Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette agglomération, il est nécessaire d'observer les résultats des scrutins électoraux passés. Début juin, durant les élections européennes, sur les 55 980 personnes en âge de voter à la Rochelle, 49,37% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 48,89% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,33% au premier tour. Au deuxième tour, 52,89% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour rappel, au niveau de la France, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52% au premier tour et 54% au second tour.