Résultat des législatives à Lamure-sur-Azergues : l'élection 2024 en direct

Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme d'autant plus avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste dirigée par Jordan Bardella qui a dominé les européennes 2024 à Lamure-sur-Azergues, avec 39,04% des votes exprimés devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 12,34%, qui avait elle-même devancé la liste de Raphaël Glucksmann avec 11,08%.

14:32 - Lamure-sur-Azergues avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022

La typologie politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Marine Le Pen avait fini première avec 33,66% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Lamure-sur-Azergues. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,1% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,03%. Valérie Pécresse prenait la quatrième place avec 6,6% des suffrages. Au second tour, la patronne du RN écrasait aussi Emmanuel Macron avec 52,98%.