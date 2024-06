En direct

19:48 - À Larressore, que vont trancher les électeurs de l'ancienne Nupes ? La Nupes, qui a déjà éclaté malgré son excellent score lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son score basculer vers le Front populaire lors des élections de 2024 ? Au cours du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 19,08% des voix dans la localité. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 15,38% à Larressore. Reste que dans la ville, il faudra aussi tenir compte des 4,51% de Manon Aubry (LFI), les 8,9% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,47% de Léon Deffontaine (PC). Soit un cumul de 30% cette fois.

18:42 - Le Rassemblement national a lourdement avancé à Larressore en 5 ans Alors que retenir de cet ensemble hétéroclite de chiffres ? Alors qu'à l'échelle du pays, les scores du RN ont atteint plus de 30% des suffrages aux élections européennes de 2024, soit environ huit points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale apparaît plus puissante encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà avancé de 9 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN dépassera les 19% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance de Bardella à Larressore le 9 juin dernier Revenir quelques semaines en arrière semble aussi logique au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat qui est tombé à l'issue des élections du 9 juin dernier étant un marqueur historique. Si on se penche sur le détail, 204 votants de Larressore ont en effet choisi le Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella a cumulé 23,58% des voix contre Valérie Hayer à 15,95% et Raphaël Glucksmann à 15,38%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Larressore au premier tour de la présidentielle 2022 Le choix du président de la République est sans doute la principale clé pour jauger une tendance politique locale. Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 17,82% contre 26,74% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 14,67% et 13,49% des suffrages. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 37,47% contre 62,53%.

12:32 - Ensemble en tête au premier tour des législatives 2022 à Larressore Se tourner vers le plus récent scrutin législatif apparaît comme une évidence au moment de l'élection du jour. Même si le procédé ne garantit rien… Au premier tour des législatives 2022, Larressore, couverte par la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques, verra le binôme estampillé La République en Marche s'imposer avec 33,53%, alors que le RN sera distancé à 11,61%. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents étiquetés La République en Marche (60,39% contre 39,61% pour le RN). Vincent Bru conservait donc son avance sur place.

11:02 - Larressore : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Larressore comme partout ailleurs. Avec ses 2 129 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 176 entreprises démontrent une économie prospère. Dans la localité, 35% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 23,38% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, dont 30,27% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 41,36% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 304,49 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour finir, à Larressore, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Larressore ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des élections législatives à Larressore ? La hausse généralisée des prix qui alourdit les finances des familles combinée avec les inquiétudes dues à la situation géopolitique actuelle, sont capables faire augmenter la participation à Larressore. En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, sur les 1 582 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 76,93% étaient allés voter. Le taux de participation était de 81,54% au premier tour, c'est-à-dire 1 290 personnes. En comparaison, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 53,45% au premier tour. Au deuxième tour, 50,06% des électeurs se sont déplacés. Quel député détrônera Vincent Bru dans la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques ?