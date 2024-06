Résultat des législatives à Lauzach : l'élection 2024 en direct

C'est probablement le choix du locataire de l'Elysée qui est l'indice le plus révélateur concernant le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 24,7% contre 30,09% pour Emmanuel Macron. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec respectivement 16,16% et 10,12% des suffrages. Et la candidate du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 38,26% contre 61,74%.

11:02 - Lauzach : législatives et dynamiques démographiques

La composition démographique et la situation socio-économique de Lauzach déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Dans le bourg, 22,26% des résidents sont des enfants, et 20,9% ont plus de 60 ans. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (16,91%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 533 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (7,04%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,91%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Lauzach mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,21% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.