Résultat des législatives à Ledeuix : l'élection 2024 en direct

En direct

14:25 - Élections législatives à Ledeuix : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la commune de Ledeuix, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des législatives. Dans le village, 24% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 10,44% sont des personnes âgées. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en matière d'éducation et de santé. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (12,28%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 516 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (14,97%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,38%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Ledeuix mettent en avant une diversité de qualifications, avec 26,33% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - Ledeuix : retour sur la participation aux dernières législatives L'analyse des résultats des dernières élections est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette localité. Il y a trois semaines, lors des précédentes européennes, sur les 808 inscrits sur les listes électorales à Ledeuix, 33,04% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 41,27% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 38,93% au premier tour et seulement 39,88% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Ledeuix ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle s'élevait à 18% le midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour.