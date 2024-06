Résultat des législatives à Lingreville : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Tourneville-sur-Mer avait voté Macron lors de la présidentielle 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Tourneville-sur-Mer lors du premier tour de la présidentielle avec 33,33%, dépassant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 26,49%. Tourneville-sur-Mer n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec 15,28% et 6,4% des suffrages. Et la cheffe du RN s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 46,24% contre 53,76%.

12:32 - Un premier tour positif pour le bloc Ensemble il y a deux ans Revenir sur le plus récent scrutin législatif fait figure d'évidence au moment du rendez-vous électoral du jour. Au premier tour des élections législatives 2022, Tourneville-sur-Mer, couverte par la 3ème circonscription de la Manche, verra le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle l'emporter avec 31,97%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 17,6%. Il n'y arrivera pas plus au second tour, le parti voyant encore le binôme La République en Marche gagner le scrutin.

11:02 - Analyse socio-économique de Tourneville-sur-Mer : perspectives électorales La composition démographique et le contexte socio-économique de Tourneville-sur-Mer contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Avec une densité de population de 110 hab/km² et 57,49% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de chômeurs à 11,19% pourrait agir sur les attentes des habitants quant aux mesures sur l'emploi. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (54,19%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 472 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (9,52%) met en lumière des impératifs de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (11,19%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 44,5%, comme à Tourneville-sur-Mer, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Tourneville-sur-Mer Au cours des dernières années, les 1 693 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. A l'occasion des européennes de début juin, 41,85% des électeurs de Tourneville-sur-Mer (Manche) avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 41,91% pour les européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,96% au premier tour. Au second tour, 50,94% des électeurs ne se sont pas déplacés. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 896 personnes en âge de voter dans la ville, 20,65% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 22,88% au second tour.