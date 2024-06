Résultat des législatives à Louvie-Juzon : l'élection 2024 en direct

14:25 - Démographie et politique à Louvie-Juzon, un lien étroit

Les données démographiques et socio-économiques de Louvie-Juzon mettent en lumière des tendances évidentes susceptibles d'influencer les résultats des élections législatives. Dans le village, 12,64% des résidents sont des enfants, et 33,94% ont plus de 60 ans. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (68,19%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 473 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,55%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (12,26%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 14,47%, comme à Louvie-Juzon, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut affecter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.