Résultat des législatives à Luzancy : l'élection 2024 en direct

Il y a eu un autre scrutin très récemment qu'il convient d'analyser de près. D'autant que ce séisme est le préalable à l'élection qui nous préoccupe désormais. Le résultat de la liste du RN, avec Jordan Bardella comme chef de file aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Luzancy, à 41,19%, soit 159 voix. Le RN a alors doublé Raphaël Glucksmann à 11,66% et Valérie Hayer à 10,1%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Luzancy lors de la dernière présidentielle

Point à retenir : le Rassemblement national avait réalisé au premier tour une meilleure marque aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République. La présidente du parti avait rassemblé 32,53% au 1er tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, crédités chacun de 21,69% et 20,31%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 55,05% contre 44,95%).