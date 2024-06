En direct

19:47 - Le Front populaire va-t-il bénéficier des électeurs de la Nupes à Marmagne ? Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est le Nouveau Front populaire qui s'avance cette fois. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. A l'issue des européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 11,28% à Marmagne. Mais ce sont 19% que peut en revanche espérer la gauche, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (4,98%), de l'EELV Marie Toussaint (2,21%) et enfin de Léon Deffontaine (2,54%). La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Marmagne, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 31,09% des votes dans la commune. Quelle part votera pour le Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et donné au coude-à-coude avec l'alliance du centre par les instituts de sondage ?

18:42 - Le RN a lourdement progressé à Marmagne en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 13 points qui ont ainsi été amassés par le RN à l'échelle de la commune entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une belle progression. Avec une projection simple, on peut imaginer que le RN sera tout proche des 30% voire plus à Marmagne ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Il y a trois semaines, la piqure de rappel du Rassemblement national à Marmagne Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme encore plus indispensable au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le score de la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Marmagne, avec 38,94%. Le mouvement eurosceptique devançait alors Valérie Hayer à 15,49% et Raphaël Glucksmann à 11,28%.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Marmagne au premier tour de la présidentielle 2022 La typologie politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus dans le verdict de l'élection suprême. Marine Le Pen a surperformé à Marmagne pendant l'élection présidentielle 2022 avec un score de 27,65% des voix dès le 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 27,5% et 16,3% des voix. Éric Zemmour se contentait de la quatrième place avec seulement 7,21% des suffrages. Marine Le Pen s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 44,98% contre 55,02%.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative ont-ils du sens pour l'élection de 2024 à Marmagne ? Le score du RN sera une des clés à l'échelle locale pour cette législative 2024. Le RN ne convainquait pas dans la commune de Marmagne en 2022, lors des élections du Parlement, avec 22,16% au premier tour, contre 31,09% pour Nicolas Sansu (LFI-PS-PC-EELV), Marmagne étant partie intégrante de la 2ème circonscription du Cher. Le mouvement restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Comprendre l'électorat de Marmagne : un regard sur la démographie locale Quel portrait faire de Marmagne, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 905 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 99 entreprises, Marmagne est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 28% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 29,44% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 45,68% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Malgré un taux de chômage de 6,58%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 33 252 €/an. Pour résumer, Marmagne incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - La participation aux élections législatives à Marmagne (18500) À Marmagne, l'une des clés des législatives sera l'étendue de la participation. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 43,39% au premier tour. Au second tour, 47,86% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 19,24% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 17,75% au premier tour. La hausse généralisée des prix qui grève les finances des Français cumulée avec les préoccupations engendrées par le conflit entre la Russie et l'Ukraine, seraient de nature à ramener les citoyens de Marmagne dans les bureaux de vote.