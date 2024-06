En direct

19:48 - Sur qui vont converger les orphelins de la Nupes à Marzan ? Une autre question qui enveloppe ces législatives 2024 est celle du poids de la gauche après la construction du Front populaire, un an après la disparition de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Au cours du premier round des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 22,71% des voix dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste PS-Place publique emmenée par Raphaël Glucksmann a plus récemment glané 11,43% à Marzan pour le tour unique des européennes. Mais on peut en revanche réévaluer ce résultat à 25% pour la gauche pour ces législatives dans la localité, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à additionner avec celles de l'insoumise Manon Aubry (6,13%), de Marie Toussaint (6,55%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,81%).

18:42 - Une évolution notable de l'extrême droite à Marzan en 5 ans Que peut-on retenir de toutes ces données ? Alors qu'à l'échelle du pays, les scores du Rassemblement national ont affiché plus de 30% des suffrages aux européennes de juin, soit 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale apparaît plus puissante encore. Le parti frontiste a en effet déjà engrangé 12 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN arrive pas loin des 30% voire plus à Marzan ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Au début du mois, la victoire du RN à Marzan Regarder quelques jours en arrière peut sembler plus que jamais pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant majeur. Le score de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Marzan, avec 35,24%. L'extrême droite doublait alors Valérie Hayer à 17,15% et Raphaël Glucksmann à 11,43%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Marzan au premier tour de l'élection présidentielle La typologie politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans les résultats de l'élection de celui qui va présider la France. Marzan avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 26,96%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, crédité de 32,58% des voix. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec respectivement 16,72% et 6,62% des voix. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 40,09% contre 59,91%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Marzan Le verdict du scrutin législatif le plus récent est un précédent précieux au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la commune de Marzan, cumulant 19,21% des votes sur place, contre 31,77% pour Paul Molac (Régionaliste). Pas de changement au second tour, le RN étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant et laissant la place à Paul Molac (Régionaliste) pour la première position localement.

11:02 - Élections législatives à Marzan : un éclairage démographique Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Marzan, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec ses 2 539 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Ses 145 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (73,35%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 46,86% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 51,29% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 382,86 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Marzan incarne la vitalité et les valeurs d'un pays en constante évolution.

09:32 - Participation aux élections législatives à Marzan : un regard approfondi L'un des critères clés du scrutin législatif 2024 sera indéniablement le taux d'abstention à Marzan. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,68% au premier tour. Au second tour, 41,19% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, la participation aux législatives 2022 représentait 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, c'était presque un record. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, 78,35% des électeurs dans la localité s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 78,23% au deuxième tour, ce qui représentait 1 527 personnes.