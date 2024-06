En direct

19:38 - À Massay, qui vont retenir les supporters de gauche ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives étant déjà morte, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien seront attirés par le Nouveau Front populaire ? Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Massay, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 26,17% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et donné comme très proche de la majorité présidentielle dans les sondages ? La liste PS-Place publique emmenée par Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 7,17% à Massay pour le tour unique des européennes. Reste que dans la localité, il faudra aussi prendre en compte les 3,41% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 1,71% de Marie Toussaint (EELV) et les 8,02% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, une somme de 19% cette fois.

18:42 - L'extrême droite a lourdement avancé à Massay Difficile d'établir des prévisions dans tous ces scores. Mais des indices émergent… L'avancée du RN, qui se monte déjà à 11 points à Massay entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet être monté plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut penser que le RN sera à près de 38% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance de Bardella à Massay au début du mois Le résultat de ce 30 juin va peut-être se rapprocher bien plus du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on se penche sur le détail, 261 votants de Massay ont en effet été séduits par le Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella a glané ainsi 44,54% des voix contre Valérie Hayer à 10,07% et Léon Deffontaines à 8,02%.

14:32 - 32,41% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Massay Marine Le Pen avait énormément séduit à Massay lors de l'élection présidentielle 2022 avec pas moins de 32,41% des électeurs dès le premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 21,13% et 18,85% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec seulement 5,64% des suffrages pour sa part. Au deuxième tour, face à Emmanuel Macron, la cheffe du RN conservait son avantage avec 56,83% contre 43,17%.

12:32 - Des législatives positives pour le Rassemblement national la dernière fois Au niveau local, le résultat de la formation de Jordan Bardella aux législatives sera très observé. Au début des élections législatives 2022, le RN se hissait en première position à Massay. On retrouvait en effet Christine Poly au sommet au premier tour, avec 30,50% dans la cité, qui faisait partie de la 2ème circonscription du Cher. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 56,49%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 43,51%.

11:02 - Massay : démographie, élections et perspectives d'avenir Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Massay comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 348 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 57 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 405 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le village, 27% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 32,67% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités des directives en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, dont 40,25% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, près de 50,62% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 615,62 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Massay affirme l'attachement des habitants aux idées françaises.

09:32 - Les prévisions de l'abstention aux élections législatives à Massay La participation sera incontestablement l'une des clés des législatives à Massay. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 46,68% au premier tour et seulement 50,86% au deuxième tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, presque un record pour des élections législatives. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, 21,51% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 23,47% au second tour.