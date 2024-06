En direct

19:49 - À Mauléon-Licharre, quels reports de voix à gauche aux européennes ? La Nupes, qui a été dissoute malgré sa percée lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers le Nouveau Front populaire ce dimanche ? La liste menée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait cumulé 20,24% à Mauléon-Licharre début juin. Reste que dans la commune, il faudra aussi compter sur les 5,53% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 6,84% de Marie Toussaint (EELV) et les 10,31% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un cumul tournant autour des 41% sur place. A l'issue du premier tour des élections du Parlement à Mauléon-Licharre, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 27,05% des votes dans la localité. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et annoncé au coude-à-coude avec l'alliance macroniste par les sondeurs ?

18:42 - Jusqu'où peut aller le RN lors des législatives à Mauléon-Licharre ? Que peut-on déduire de l'ensemble de ces statistiques ? La progression du RN est déjà puissante à Mauléon-Licharre entre le score de Jordan Bardella en 2019 (11,63%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (18,56%), de l'ordre de 7 points. Mais l'ascension se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 17% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Bardella vaincu à Mauléon-Licharre lors des européennes Le résultat de ces législatives va peut-être se rapprocher bien plus de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le podium des récentes européennes à Mauléon-Licharre était en effet composé de la liste de Raphaël Glucksmann avec 20,24% des bulletins, suivie de la liste de Jordan Bardella avec 18,56% et Valérie Hayer avec 15,65%.

14:32 - Mauléon-Licharre avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle Il faut noter que le RN avait fait au premier tour un score plus fort aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée, puisqu'elle avait rassemblé 13,33% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 25,41%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 18,97% et Jean Lassalle avec 15,27%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 32,45% contre 67,55%).

12:32 - Des législatives favorables pour le clan macroniste la dernière fois Au niveau local, le résultat de la formation de Jordan Bardella lors de ces élections législatives sera très observé. Au premier tour des législatives 2022, Mauléon-Licharre, couverte par la 4ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques, verra le binôme estampillé Ensemble ! - Majorité présidentielle s'imposer avec 30,32%, alors que le RN sera derrière à 9,73%. Le scénario se répétera au second tour, le parti voyant cette fois le binôme LFI-PS-PC-EELV gagner le scrutin.

11:02 - Mauléon-Licharre : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Mauléon-Licharre, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec ses 2 954 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 346 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 950 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (68,44%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. La présence de 175 résidents étrangers participe à son pluriculturalisme. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 53,66% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1171,35 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Mauléon-Licharre manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en transition.

09:32 - Mauléon-Licharre : la mobilisation des électeurs aux élections législatives Comment votent d'habitude les habitants de cette commune ? Début juin, au moment des européennes, 2 281 personnes aptes à voter à Mauléon-Licharre s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 49,15%). La participation était de 50,22% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 52,61% au premier tour et seulement 54,35% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Mauléon-Licharre ? Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 2 257 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 74,29% avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 79,57% au premier tour, ce qui représentait 1 796 personnes.