En direct

19:51 - Sur qui vont converger les voix de la Nupes à Mehun-sur-Yèvre ? L'autre source de doute de ces législatives 2024 est celle du vote de gauche après l'arrivée du Front populaire, un an après la rupture de la Nupes. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Mehun-sur-Yèvre, le binôme Nupes avait en effet obtenu 26,48% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour le Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et donné au coude-à-coude avec l'alliance du centre dans les enquêtes d'opinion ? La liste PS-Place publique de Glucksmann a plus récemment glané 10,57% à Mehun-sur-Yèvre début juin. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche à l'issue du scrutin du jour, puisque l'union renouvelée peut virtuellement se situer à 20% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - L'époustouflante progression du Rassemblement national à Mehun-sur-Yèvre en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors que sur la France entière, les résultats de Jordan Bardella ont atteint plus de 30% des suffrages aux élections européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale semble décuplée. Le mouvement lepéniste a en effet déjà récupéré 13 points ici entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse atteindre voire dépasser les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire du Rassemblement national à Mehun-sur-Yèvre le 9 juin Les résultats de ce dimanche 30 juin pourraient encore plus s'approcher du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Il y a quelques semaines en effet, à Mehun-sur-Yèvre, la liste du Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, l'a emporté, glanant 41,02% des suffrages devant Valérie Hayer à 15% et Raphaël Glucksmann à 10,57%. Ce qui correspond à 1001 électeurs dans la ville.

14:32 - Mehun-sur-Yèvre avait voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 C'est certainement l'élection suprême qui nous en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. L'élection du président de la République avait donné un beau plébiscite à Marine Le Pen en 2022 à Mehun-sur-Yèvre. La leader de l'ancien Front national finissait à 30,18% au 1er tour, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 29,34% et 16,85% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec seulement 5,12% des voix. Avec 47,24%, la cheffe du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,76%.

12:32 - Nicolas Sansu (Nouvelle union populaire écologique et sociale) devant ses concurrents lors des législatives 2022 à Mehun-sur-Yèvre Le verdict du plus récent scrutin législatif semble un indice clé au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Mehun-sur-Yèvre il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 24,46% au premier tour, contre 26,48% pour Nicolas Sansu (LFI-PS-PC-EELV), Mehun-sur-Yèvre faisant partie de la 2ème circonscription du Cher. Pas de changement au second tour, le RN étant toujours inexistant et laissant la place à Nicolas Sansu (Nouvelle union populaire écologique et sociale) pour le leadership localement.

11:02 - Mehun-sur-Yèvre : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Dans la ville de Mehun-sur-Yèvre, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des élections législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,39% pourrait agir sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les directives sur le travail. Avec 43,95% de population active et une densité de population de 271 habitants par km², ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus forte. Un salaire moyen mensuel net de 2162,97 €/mois souligne le poids des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 2 335 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (15,94%) révèle des impératifs de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (7,95%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Mehun-sur-Yèvre mettent en relief une diversité de qualifications, avec 33,12% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Mehun-sur-Yèvre : la participation en question Comment ont voté les électeurs de cette agglomération lors des rendez-vous électoraux précédents ? Début juin, au moment des élections européennes, le taux d'abstention représentait 50,14% dans la commune de Mehun-sur-Yèvre, à comparer avec une abstention de 50,56% en 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,78% au premier tour et seulement 56,16% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Mehun-sur-Yèvre pour les législatives ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 27,71% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. L'abstention était de 28,08% au deuxième tour.