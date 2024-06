En direct

19:49 - À Méreau, quelles sont les options de reports du score de gauche ? La coalition de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, que deviendront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien se rassembleront vers le Nouveau Front populaire ? Raphaël Glucksmann avait cumulé 10,45% à Méreau pour ce tour unique des européennes. Mais on peut en revanche se projeter sur un résultat de 21% pour la gauche pour ces législatives dans la ville, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de la LFI Manon Aubry (4,78%), de Marie Toussaint (2,92%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (5,4%). La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Méreau, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 27,41% des votes dans la localité. Une poussée à compléter enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - 11 points grattés en 5 ans par le RN à Méreau Que conclure des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? Alors qu'au niveau national, les scores de Jordan Bardella ont culminé à plus de 30% des voix au scrutin européen de 2024, soit huit points de plus qu'en 2019, la progression locale semble plus puissante encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà avancé de 11 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN dépassera les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à 41,36% à Méreau le 9 juin Le résultat de ce 30 juin fera sans doute écho au choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Si on se penche sur le détail, 467 habitants de Méreau passés par les bureaux de vote ont en effet préféré la liste Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, glanait ainsi 41,36% des voix devant Valérie Hayer à 14,17% et Raphaël Glucksmann à 10,45%.

14:32 - Qui a remporté l'élection présidentielle il y a deux ans à Méreau ? Le bord politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans les résultats de l'élection à la présidence de la République. Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Méreau lors de la présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 29,52% des électeurs au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 27,15% et 17,7% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec seulement 7,45% des suffrages pour sa part. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,25% contre 50,75%.

12:32 - Nicolas Sansu (Nupes) devant ses concurrents lors des législatives il y a deux ans à Méreau Analyser le plus récent scrutin législatif fait figure d'évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Il y a deux ans, lors des législatives à Méreau, le RN arrivait à la deuxième place, 22,99% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 27,41% pour Nicolas Sansu (Nupes) au premier tour. Au deuxième, il rassemblait pourtant 50,36% des voix, devant les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale (49,64%). C'est donc Christine Poly chez les frontistes qui l'emportait.

11:02 - Méreau : démographie, élections et stratégies politiques La composition démographique et socio-économique de Méreau définit les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 140 hab par km² et un taux de chômage de 6,82%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2289,83 euros/mois souligne le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 1 050 votants. Le nombre de familles monoparentales (10,7%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,88%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Méreau mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 29,55% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - La participation aux élections législatives à Méreau (18120) À Méreau (18120), la participation constituera l'une des clés du scrutin législatif 2024. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 51,21% au premier tour. Au second tour, 54,99% des citoyens ne se sont pas déplacés. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour. Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 23,98% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 21,05% au premier tour.