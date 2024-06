Résultat des législatives à Méziré : l'élection 2024 en direct

Il y a une élection qui est depuis venue changer la donne. Si on se penche sur les détails en effet, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, a fini première des élections européennes à Méziré. L'extrême droite séduisait 51,27% des suffrages, contre Valérie Hayer à 10,76% et François-Xavier Bellamy à 9,78%.

La préférence des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus dans les choix faits lors de l'élection du président de la République. Marine Le Pen avait fini en tête avec 34,96% au premier tour de l'élection présidentielle de 2022 à Méziré. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,26% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,71%. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec 7,24% des suffrages. Pour le 2e tour deux semaines plus tard, c'est aussi Marine Le Pen qui passait devant à Méziré avec 59,08%, devant Emmanuel Macron à 40,92%.

Quel portrait faire de Méziré, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 656 logements pour 1 281 habitants, la densité de la ville est de 350 habitants par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 56 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 714 foyers fiscaux. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (84,6%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 32,8% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 39,1% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 490,19 €, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. Pour conclure, à Méziré, les spécificités locales rejoignent celles de la France.

08:02 - Législatives à Méziré : les horaires du bureau de vote

Afin de faire leur devoir électoral, les habitants de la commune ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Méziré. Ce 30 juin, cela fait seulement trois semaines que les 997 électeurs de Méziré ont participé aux élections européennes. Lors des précédentes élections législatives, en 2022, 89 sièges de députés avaient été obtenus par le parti de Marine Le Pen à l'Assemblée, et 245 pour la majorité présidentielle. Parmi les trois grandes forces en présence, qui de la majorité présidentielle, du Nouveau Front populaire, de l'extrême-droite arrivera à mobiliser le plus grand nombre de voix à Méziré ? N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.