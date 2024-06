En direct

19:51 - Pas vraiment d'évolution pour la gauche depuis les dernières législatives à Migennes Alors que la Nupes avait fait une percée lors des législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui se présente pour ces élections. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. Au moment des élections européennes, Raphaël Glucksmann a glané 7,33% à Migennes. Reste que dans la cité, il faudra aussi prendre en compte les 20,63% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,66% de Marie Toussaint (EELV) et les 4,23% de Léon Deffontaine (PC). Soit un cumul tournant autour des 33% sur place. Lors du premier tour des législatives à Migennes, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 34,36% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et donné comme très proche de l'alliance du centre par les sondeurs lors de ces élections législatives ?

18:42 - Quel résultat pour le RN à Migennes lors des législatives ? Difficile d'établir des prévisions dans cette avalanche de chiffres. Mais quelques grandes directions se dégagent… Le Rassemblement national pourrait se trouver pas loin de 40% à Migennes lors du premier tour de ces législatives si la tendance anticipée par les européennes s'applique localement. Le Rassemblement national est même crédité d'environ 30% des suffrages dans l'Hexagone, soit une quinzaine de points de plus qu'il y a deux ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est assez risqué, mais logique compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. Entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024, le RN a en effet déjà gagné 5 points dans la municipalité.

15:31 - 41,04% pour Jordan Bardella à Migennes au début du mois Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. Dans le détail, 756 électeurs de Migennes ont en effet été séduits par le parti lepéniste il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste, avec Jordan Bardella tête de liste, a enregistré ainsi 41,04% des voix contre Manon Aubry à 20,63% et Raphaël Glucksmann à 7,33%.

14:32 - À Migennes, le résultat de la présidentielle toujours dans les mémoires C'est sans doute le choix du locataire de l'Elysée qui est le meilleur révélateur sur le bord politique des habitants d'une commune. Elément saillant : le Rassemblement national avait enregistré au premier tour un résultat plus haut encore aux législatives 2022 à Migennes que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République. La candidate avait engrangé 31,64% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, obtenant chacun 29,65% et 17,66%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 49,62% contre 50,38%).

12:32 - Philippe Veyssiere (LFI-PS-PC-EELV) en avance lors des législatives 2022 à Migennes Lors des dernières législatives à Migennes, le RN se plaçait à la deuxième place sur le podium, 34,13% des votants s'étant tournés vers son binôme, contre 34,36% pour Philippe Veyssiere (Nupes) au premier tour. Au second, il accumulait pourtant 52,23% des voix, devant les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle (47,77%). C'est donc Audrey Lopez chez les lepénistes qui arrivait premier au finish.

11:02 - Élections législatives à Migennes : un éclairage démographique Dans la commune de Migennes, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des législatives ? Dans l'agglomération, 20,25% des résidents sont des enfants, et 10,49% de plus de 75 ans. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 17 809 euros par an, sont souvent révélateurs d'une pression financière sur les foyers. Enfin, la présence d'une population étrangère de 10,08% et d'une population immigrée de 14,92% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Migennes mettent en relief une diversité de qualifications, avec 44,28% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - Analyse de l'abstention aux élections législatives à Migennes À Migennes, le niveau de participation constituera indéniablement l'un des critères principaux de ce scrutin législatif. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 40,62% au premier tour et seulement 37,61% au second tour. Quelle sera la participation à Migennes pour les élections législatives 2024 ? Au niveau national, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle atteignait 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 4 364 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 67,69% étaient allés voter. Le taux de participation était de 64,58% au second tour, soit 2 817 personnes.