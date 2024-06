Résultat des législatives à Montmartin-sur-Mer : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Montmartin-sur-Mer au premier tour de la dernière présidentielle L'élection présidentielle est certainement la clé pour juger une tendance politique locale. Lors de l'élection à la présidence de la République, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 34,46% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 21,21%. Marine Le Pen ne récoltait pour sa part que 19,3%. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 66,71% devant Marine Le Pen (33,29%).

12:32 - Quel résultat à Montmartin-sur-Mer pour la majorité ce soir ? Regarder dans le rétro pour analyser le scrutin législatif le plus récent fait sens au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la ville de Montmartin-sur-Mer, grattant 11,21% des suffrages sur place, contre 29,55% pour Stéphane Travert (Ensemble !). Pas d'amélioration au second tour, le RN restant fantomatique et laissant la place à Stéphane Travert (Ensemble !) pour la première position localement.

11:02 - Montmartin-sur-Mer : démographie, élections et stratégies politiques Dans les rues de Montmartin-sur-Mer, le scrutin est en cours. Avec ses 1 405 habitants, ce bourg possède une certaine vigueur démographique. Ses 104 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 420 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (39,88%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 50,5% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 65,48% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 835,40 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Montmartin-sur-Mer, les problématiques locales, tels que le travail, l'enseignement et l'immigration, rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - Les prévisions de la participation aux élections législatives à Montmartin-sur-Mer L'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif sera incontestablement l'ampleur de la participation à Montmartin-sur-Mer (50590). Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 43,96% au premier tour et seulement 44,83% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à Montmartin-sur-Mer pour les législatives ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle s'élevait à 18% à midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 23,08% des électeurs habilités dans la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 24,04% au second tour.