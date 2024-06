Résultat des législatives à Montsenelle : l'élection 2024 en direct

Le choix du président de la République est incontestablement la clé pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Marine Le Pen s'est illustrée à Montsenelle au cours de la dernière élection présidentielle avec un score de 37,69% des suffrages dès le premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 23,19% et 12,31% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 6,35% des suffrages. La patronne du RN s'imposait ensuite au deuxième round dans la commune avec 58,98%, devant Emmanuel Macron à 41,02%.

11:02 - Montsenelle : démographie et socio-économie impactent les élections législatives

Dans les rues de Montsenelle, le scrutin est en cours. Avec ses 8,76% d'agriculteurs pour 1 426 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 63 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 392 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (69,15%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 36,14% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 38,27% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 635,97 €, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. Pour résumer, Montsenelle incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.