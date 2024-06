En direct

19:37 - À Moyaux, quels reports de voix à gauche aux européennes ? Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle union qui se présente en 2024. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les urnes. La liste Glucksmann, alliée du PS, avait atteint 7,86% à Moyaux début juin. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de l'insoumise Manon Aubry (2,68%), l'écologiste Marie Toussaint (2,01%) ou encore ceux de Léon Deffontaine (1,67%) le 9 juin. Autrement dit un total tournant autour des 12% sur place. A l'issue du premier tour des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 16,64% des suffrages dans la commune.

18:42 - 9 points grattés en 5 ans par le Rassemblement national à Moyaux Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été gagnés par le RN sur place entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il n'est pas impossible que le RN puisse atteindre voire dépasser les 40% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Moyaux le 9 juin dernier ? Se retourner sur le dernier vote en date apparaît aussi comme une évidence au moment du scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, a fini première des élections européennes 2024 à Moyaux. L'extrême droite séduisait 45,82% des votes, devant Valérie Hayer à 17,39% et Raphaël Glucksmann à 7,86%.

14:32 - Qui est sorti gagnant de l'élection présidentielle à Moyaux ? La préférence des habitants d'une ville émerge sans doute le plus dans le choix fait lors de la présidentielle. La ville de Moyaux avait offert un plébiscite à Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle 2022. La numéro 1 du parti d'extrême droite l'emportait avec 31,45% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 29,53% et 13,93% des voix. Éric Zemmour devait alors se placer parmi les figurants avec 6,6% des suffrages pour sa part. Au deuxième tour de cette présidentielle, c'est aussi Marine Le Pen qui se plaçait en tête à Moyaux avec 51,71%, devant Emmanuel Macron à 48,29%.

12:32 - Des élections législatives qui avaient souri au RN la dernière fois Se tourner vers le dernier scrutin législatif apparaît comme une évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Au début des élections législatives 2022, le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Moyaux. Dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription du Calvados, c'est Patrick Beloncle qui s'imposait au premier tour avec 30,92%. La victoire finale revenait ensuite en revanche à Christophe Blanchet (Ensemble !) chez les électeurs avec 62,27%.

11:02 - Démographie et politique à Moyaux, un lien étroit Dans la commune de Moyaux, une variété de données démographiques et socio-économiques impactent les résultats des législatives. Dans le village, 17,59% des résidents sont des enfants, et 31,59% de 60 ans et plus. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (25,14%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 560 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,22%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,13%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Moyaux mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 14,48% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Moyaux : retour sur l'abstention aux dernières élections législatives À Moyaux, l'un des critères importants de ce scrutin législatif sera incontestablement le niveau de participation. Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 089 personnes en âge de voter au sein de la ville, 79,6% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 78,15% au premier tour, c'est-à-dire 851 personnes. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 51,61% au premier tour. Au deuxième tour, 43,91% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Moyaux ? Les populations des grandes et moyennes communes votent couramment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle évoluer pour les législatives ?