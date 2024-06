Résultat des législatives à Navarrenx : l'élection 2024 en direct

Se retourner sur le plus récent scrutin législatif donne des indices précieux au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Même si cela n'assure rien… En 2022, aux législatives, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la commune de Navarrenx, récoltant 15,99% des votes sur place, contre 27,66% pour Annick Trounday (La République en Marche). Et le second tour ira dans le même sens avec encore Annick Trounday (LREM) au sommet localement.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Navarrenx

Dans la ville de Navarrenx, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections législatives ? Dans le bourg, 27% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 14,62% sont des personnes âgées. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités des directives en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (69,22%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 402 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (22,00%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (10,96%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Navarrenx mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,74% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.