En direct

19:38 - À Neuvy-sur-Barangeon, que vont trancher les électeurs de gauche ? L'autre incertitude qui entoure ces législatives 2024 sera celle du poids de la gauche après l'arrivée du Front populaire, un an après l'éclatement de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Lors des élections européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 5,97% à Neuvy-sur-Barangeon. Reste que dans la localité, il faudra aussi tenir compte des 4,05% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 2,7% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,28% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un total tournant autour des 14% sur place. A l'occasion du premier round des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 20,04% des bulletins dans la commune.

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a gagné 12 points à Neuvy-sur-Barangeon Alors que conclure de l'ensemble de ces chiffres ? Alors qu'au niveau du pays, les scores du Rassemblement national se sont élevés à plus de 30% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale apparaît plus forte encore. Le parti frontiste a en effet déjà engrangé 12 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN soit à près de 40% à Neuvy-sur-Barangeon ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 47,59% pour Jordan Bardella à Neuvy-sur-Barangeon il y a trois semaines Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus indispensable encore, au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est encore dans toutes les têtes. Dans le détail, 247 habitants de Neuvy-sur-Barangeon passés par les isoloirs ont en effet préféré le Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella a enregistré 47,59% des suffrages contre Valérie Hayer à 12,72% et François-Xavier Bellamy à 6,55%.

14:32 - Neuvy-sur-Barangeon avait voté Le Pen lors de la dernière présidentielle Le bord politique des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans les résultats de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait fini en tête avec 38,66% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée de 2022 à Neuvy-sur-Barangeon. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,76% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,68%. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec seulement 6,12% des suffrages. Pour le deuxième tour deux semaines plus tard, c'est également Marine Le Pen qui l'emportait à Neuvy-sur-Barangeon avec 57,12%, devant Emmanuel Macron à 42,88%.

12:32 - Quel verdict pour le Rassemblement national ce dimanche à Neuvy-sur-Barangeon ? Le verdict du plus récent scrutin législatif peut sembler un enseignement précieux au moment de l'élection du jour. Le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Neuvy-sur-Barangeon lors des législatives 2022. C'est en effet Christine Poly qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 35,18% dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription du Cher. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 61,85%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 38,15%.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Neuvy-sur-Barangeon Dans les rues de Neuvy-sur-Barangeon, les élections sont en cours. Avec ses 1 101 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 79 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (61,34%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 41,22% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 53,99% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 256,74 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Pour finir, à Neuvy-sur-Barangeon, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Perspectives de la participation aux dernières législatives à Neuvy-sur-Barangeon À Neuvy-sur-Barangeon, l'une des grandes inconnues de ces législatives 2024 sera immanquablement l'abstention. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 970 personnes en âge de voter dans la commune, 24,12% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 23,61% au second tour. En comparaison, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,31% au premier tour. Au deuxième tour, 54,25% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Neuvy-sur-Barangeon ? La détermination des habitants de faire "barrage" à l'extrême-droite pourrait modifier les décisions que prendront les citoyens de Neuvy-sur-Barangeon.