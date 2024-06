Résultat des législatives à Pirou : l'élection 2024 en direct

Pirou avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 31,25%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, conforté par 32,5% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 11,54% et 5,96% des suffrages. Et la cheffe du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 48,02% contre 51,98%.

11:02 - Comment la composition démographique de Pirou façonne les résultats électoraux ?

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Pirou contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le bourg, avec près de 23% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 12,26%. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (34,61%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 746 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,62%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (14,75%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 56,9%, comme à Pirou, indique la présence d'une population plus aisée. Les mesures de régulation des habitations secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des résidents.